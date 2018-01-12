В Одесском зоопарке поселилась львица Сандра, которую полумертвой отобрали у контрабандистов (видео)

Сандра – львенок, родившийся в дикой природе и в первые же дни своей жизни попавший в руки преступников. В возрасте 2-3 недель истощенную малышку в тяжелом состоянии обнаружили таможенники в сумках в Черноморском порту. Львенка накачали наркотиками и собирались вывезти в Турцию, она весила всего 3 кг.

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Заведующая отделом хищных животных стала для нее мамой. 5 месяцев Сандра жила у женщины дома и каждый день ездила с ней на работу. И вот уже почти 2,5 месяца юная львица живет в зоопарке. Пока ее не показывают посетителям. Сандра набирает вес и привыкает к обстановке. Вскоре ее поселят в вольер с львицей постарше, выросшей дома у той же сотрудницы зоопарка.

Все формальности уже улажены. Есть решение суда, состоявшегося в конце лета 2017 года, согласно которому Сандра дальше будет жить в Одесском зоопарке и злоумышленники, у которых ее отобрали, не имеют на львенка никаких прав.

Как сообщал УНИАН, ранее во Львове спасли прожившую всю жизнь в тесной клетке медведицу Машу.