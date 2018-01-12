Девушка из Техаса пересадила бабочке крыло и она смогла летать (фото)

Американка Роме МакКлоски из Техаса самостоятельно провела «операцию» на поврежденном с рождения крыле бабочки.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на BoredPanda.

Девушка, которая занимается дизайном одежды, недавно начала разводить бабочек монархов. Одна из выращенных ею бабочек родилась с выраженным дефектом крыла — она не могла летать.

Роми решила заменить крыло. Она провела небольшую «операцию», для которой использовала полотенце, зубочистки, ватные палочки, ножницы и контактный цемент.

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Крыло другой бабочки — самки, которая умерла несколько дней назад, Макклоски использовала как протез.

Она отрезала фрагменты поврежденного крыла и прикрепила крыло мертвого мотылька: не смотря на то, что узор крыльев совпал не совсем, крылья оказались похожих размеров.

Роме объяснила, что во время отрезания части собственного крылья бабочке не было больно, потому что в их крыльях отсутствуют нервные окончания.

Через несколько дней после пересадки крылья, Роме отнесла бабочку в сад. И он смог полететь.

Как рассказала сама МакКлоски, впоследствии она отпустила бабочку на волю.