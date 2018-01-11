Сингапурский зоопарк похвастался успехами в рождении редких животных в неволе (фоторепортаж)
Существование многих из этих видов животных в природе находится под угрозой.
Сингапурский зоопарк похвастался успехами в разведении животных в неволе - бегемотов, выдр, обезьян и даже ящериц. Фото малышей опубликованы фотосервисом Reuters.
В частности, публике показали детенышей восточной выдры, которых в Сингапурском зоопарке родилось аж 14.
Также в зоопарке представили карликового бегемота Альбину, которая оказалась уже 24-м представителем вида, рожденным на их территории.
Кроме того, публика могла "познакомиться" с Ханзой - 46-м орангутангом, который появился на свет на территории этого зоопарка.
Сингапурскому зоопарку удалось добиться успехов и в разведении рептилий - там родился карликовый геккон Вильямса, которые сейчас находятся на грани исчезновения.
Как сообщал УНИАН, в декабре прошлого года зоопарк Сингапура также показал двухмесячного птенца королевского пингвина, родившегося на его территории впервые за 10 лет.