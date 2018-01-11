В Австралии туристов развлекает редчайший белый крокодил (видео)

На реке Аделаида туристов развлекает редчайший белый крокодил, которого в конце 2017 года там случайно заметил местный гид, говорится в сюжете ТСН.

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Крокодила зовут Жемчужина и он не такой как все. Впервые необычную рептилию в районе заметил полтора месяца назад местный гид-зоолог. По его мнению, Жемчужина - не альбинос. Аномальный цвет крокодил имеет из-за гипомеланоза – генетического нарушения пигментации кожи. В то же время нестандартный внешний вид делает зубастого более уязвимым, чем его сородичи.

При этом некоторые экологи предполагают, что Жемчужина может быть родственником белоголового крокодила, застреленного четыре года назад после смертельного нападения на рыбака.

Как сообщал УНИАН, ранее австралийские рыбаки провели пять дней на крыше машины, спасаясь от крокодилов.