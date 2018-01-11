На Херсонщине зафиксировали массовый мор диких птиц Черного моря (видео)

В Херсонской области специалисты выясняют причины массовой гибели диких водоплавающих птиц на побережье Черного моря, говорится в сюжете ТСН.

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Так, в Каланчакском районе жители села Раздольное самостоятельно собрали более 5 тысяч мертвых птиц дикой лысухи, которых прибило к берегу. Лысуха - это водоплавающая птица. Из-за аномально тепой зимы в этом году они остались зимовать на воде.

Экологи отобрали пробы воды, и первые результаты уже обнаружили, что вещества в воде в пределах допустимой концентрации. В то же время результаты экспертизы тушек на болезни и содержание токсичных веществ будут готовы через несколько дней.

При этом специалисты предполагают, что птицы могли погибнуть на территории соседнего Крымского полуострова. Местные жители подтверждают, что перед этим в сторону села дул ветер, поэтому птиц, вероятно, прибило к берегу с другой территории.