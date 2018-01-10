Cхватка буйвола со львами попала на видео

В национальном парке Ботсваны сняли на видео схватку буйвола со львами. Быка атаковали сразу несколько хищников.

Буйволу на помощь пришли его собратья, когда он выбрался на сушу, передает UPI.

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Как можно увидеть на записи, бык сумел добежать до реки, но ему на спину успели выпрыгнуть две львицы. Одна из них осталась, даже когда он вошел в воду.

Буйвол проплыл по реке и выбрался на сушу рядом с тремя его собратьями, которые помогли ему избавиться от оставшейся хищницы, а потом отогнали и других львов на берегу.

Ранее британскому фотографу Крису Брунскиллу удалось снять на видео схватку каймана и ягуара во впадине Пантанал в Бразилии.