Метаморфозы испуганного осьминога-хамелеона попали на видео

Дайвер с Гавайских островов Гектор Сегвин заснял осьминога, менявшего цвет и форму во время попытки скрыться от преследования.

Осьминог изо всех сил старался слиться с окружающей средой, передает слова дайвера издание The Mirror.

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Испуганный осьминог белеет, а если его разозлить, то краснеет или чернеет. Также они способны менять форму.

Как сообщал УНИАН, люди много лет вылавливают в Тихом океане гигантских осьминогов, но только теперь обнаружилось, что к ним относили два разных вида головоногих.