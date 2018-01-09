В Тихом океане нашли похожую на "Чужого" акулу-гадюку (фото)

В Тихом океане нашли акулу-гадюку, челюсти которой могут выдвигаться вперед, как у пришельца из фильма "Чужой".

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Первый экземпляр был найден в 1986 году, однако с тех пор из моря доставали лишь несколько рыбин. Днем они живут на глубине 300-400 метров, а ночью поднимаются на глубину 150 метров, передает The Sun.

Выдвижные челюсти позволяют акуле-гадюке проглотить за один раз крупную рыбу. Она получила свое название за зубы, напомнившие клыки змей.

Ранее у берегов португальского Алграве ученые выловили доисторическую акулу-монстра. У нее 300 зубов, ее длина достигает 1,5 метра.