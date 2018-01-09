Reuters показал жизнь редких видов диких животных в кенийском заповеднике (фоторепортаж)

Фотосервис Reuters показал, как живут дикие животные в кенийском заповеднике Mpala Research Centre в округе Лайкипия, где занимаются восстановлением популяции этих уязвимых видов.

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В частности, в исследовательском центре работают над восстановлением популяции зебр Греви, которые находятся на грани вымирания. Также здесь можно увидеть слонов, жирафов и бегемотов.

Как сообщает Coastweek, ранее в центре отчитались, что в течение последних 5 лет кропотливой работы им удалось восстановить популяцию слона в экосистеме Лайкипия на 12%, бизонов - на 10%, жирафов - более чем на треть.

Тем временем темпы вымирания зебр Греви удалось снизить с 5% в течение 2008-2012 годов до 3% в 2012-2017 годах.

Отметим, популяция этого вида зебр, как и многих других африканских животных, стремительно сокращалась из-за действий браконьеров, а также влияния человека на их среду обитания.

Как сообщал УНИАН, ранее американский ученый Дэвид Стэн обнародовал список животных, исчезнувших навсегда в 2017 году.