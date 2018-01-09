В Великобритании умерла одна из старейших горилл мира
14:33, 09 января 2018Спасение видов
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Нико жил в зоопарке с 80-х годов прошлого века, его тело нашли в вольере в воскресенье, 7 января.
Горилле было 56 лет / facebook.com/longleat
В Англии, в Лонглитском зоопарке, умерла горилла по кличке Нико. Ему было 56 лет.
Об этом сообщает зоопарк Longleat в Facebook. Горилла считается одной из старейших в мире.
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Нико жил в зоопарке с конца 80-х годов прошлого века. Его тело нашли в вольере в воскресенье, 7 января. Животное умерло во сне.
Как известно, в Украине также одна из старейших горилл - Тони. Ему 43 года.
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