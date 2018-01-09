В Великобритании умерла одна из старейших горилл мира

14:33, 09 января 2018
Спасение видов
320 0

Нико жил в зоопарке с 80-х годов прошлого века, его тело нашли в вольере в воскресенье, 7 января. 

Горилле было 56 лет / facebook.com/longleat

В Англии, в Лонглитском зоопарке, умерла горилла по кличке Нико. Ему было 56 лет.

Об этом сообщает зоопарк Longleat в Facebook. Горилла считается одной из старейших в мире. 

Читайте такжеВ Африке британский миллионер познакомил жену с гориллой (видео)

Нико жил в зоопарке с конца 80-х годов прошлого века. Его тело нашли в вольере в воскресенье, 7 января. Животное умерло во сне.

Как известно, в Украине также одна из старейших горилл - Тони. Ему 43 года.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #умерла старейшая горилла#горилла Нико в Британии#умерла горилла Нико