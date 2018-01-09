В одесском зверинце построили элитное жилье для семьи медведей (видео)

В одесском зверинце построили новое жилье для семьи медведей, общей площадью 500 квадратных метров, говорится в сюжете ТСН.

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Поэтому теперь косолапые Поль, Феня и их дочка Поляна будут жить не в тесной клетке, а в вольере со всеми признаками настоящего элитного жилья - теплыми зимними барлогами и роскошным бассейном во дворе.

Чтобы переселить животных, даже не пришлось применять снотворное - семья самостоятельно перешла в новый дом через специально построенные для этого коридоры.

Пока животные спят в берлогах, а весной, когда проснутся, для них устроят праздник новоселья. До этого момента вольер обещают обустроить так, чтобы медведи чувствовали себя так, словно в природе.

Как сообщал УНИАН, осенью прошлого года на Львовщине открыли медвежий приют "Домажир", где будут жить спасенные из неволи косолапые.