Украина внесла лося в Красную книгу (документ)

Лося европейского внесли в Красную книгу Украины, поэтому отныне охота на него карается законом. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр экологии Остап Семерак.

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"Минюст в последние дни декабря зарегистрировал приказ Минприроды о внесении изменений в Перечень видов животных заносятся в Красную книгу Украины. Буквально только что получил документ. Отныне лось европейский в Украине относится к краснокнижным животным", - говорится в его сообщении.

При этом министр отметил, что данное решение не снимает с повестки дня в Украине проблему браконьерства - это один из приоритетных вызовов в 2018 году.

Ранее, 3 февраля 2017 года, в Украине вступил в силу мораторий на охоту на лосей. Согласно подписанному Семераком мораторию, охота на этих животных в течение 25 ближайших лет на территории Украины запрещена.