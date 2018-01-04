В американском зоопарке гепард родила рекордное количество детенышей (фото)

Впервые в истории зоопарка в Сент Луиса самка гепарда родила восемь детенышей. Среди них три «мальчика» и пять «девочек».

Как отмечается на сайте зоопарка, малыши родились в ноябре. Первые месяцы жизни являются критическими для новорожденных гепардов. Не смотря на это, все детеныши живы и чувствуют себя хорошо. В течение нескольких месяцев они будут находиться в специальном родильном приюте.

По информации Ассоциации зоопарков и аквариумов, это наибольшее количество гепардов рожденных в неволе среди 430 зафиксированных случаев. Обычно выводок гепардов составляет 3-4 детеныша.

Отмечается, что за последние 50 лет гепарды вымерли по крайней мере в 13 странах. Основными причинами снижения популяции гепардов является уничтожение их людьми, межвидовые соревнования и отсутствие генетического разнообразия.

Как сообщал УНИАН, ученый обнародовал список животных, которые навсегда исчезли в 2017 году. Среди них "родственник" гепарда кот-рыболов.