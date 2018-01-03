Ученый обнародовал список животных, исчезнувших навсегда в 2017 году

В 2017 году бесследно с лица Земли исчезли несколько видов животных. Об этом сообщает Обозреватель с ссылкой на страницу в Twitter ученого и эколога с Обернський университета (США) Дэвида Стэна.

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В этом году он выделил три основных виды животных, которые навсегда исчезли в 2017 году.

Кот-рыболов

Жил в Юго-Восточной Азии. Сейчас их уже не осталось на острове Ява в Индонезии - их первоначальном месте проживания. Стэн все равно считает, что где-то они точно остались, но пока включает их в свой список 2017 года.

Три вида ящериц

Жители острова Рождества. Среди них: геккон Листера (Lepidodactylus listeri), синехвостый и лесной сцинк с острова Рождества.

Летучие мыши

На острове Рождества также теперь нет летучих мышей вида Pipistrellus murrayi.

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Ученый уточнил, что перечислить какие-то конкретные исчезнувшие виды довольно непросто, так как некоторые до сих пор продолжают жить в неволе, другие - исчезают в течение десятилетий, а есть и такие животные, которые вымирают в одних регионах, но цепляются за жизнь в других. Сам Дэвид Стен уже много лет изучает проблему исчезновения видов на планете Земля. Своими исследованиями он надеется привлечь внимание человечества к сохранению жизни и первозданной природы.