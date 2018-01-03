Взвешенный и счастливый: еж с ожирением Шерман нашел новый дом в израильском зоопарке (фоторепортаж)

Израильский зоопарк Рамат ган сафари стал новым домом для ежа по имени Шерман, который страдает ожирением. Фото новой жизни колючего гиганта сегодня обнародовал фотосервисе Reuters.

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Как рассказывает местное издание The Jerusalem Post, Шерман, который весит в два раза больше обычного ежа, прожил свою жизнь на улицах. За это время он пристрастился к кошачьей еде, которую оставляли неравнодушные граждане для животных на улицах, и именно поэтому набрал лишний вес.

И хотя пухлый ежик может показаться милым, для него самого лишний вес был обузой. Он с трудом ходил и был в итоге доставлен в больницу для животных, а уже после этого его направили в зоопарк.

Теперь ежика ждет диета, а сотрудники зоопарка надеются, что Шерман потеряет свои лишние килограммы и сможет жить своей полной жизнью ежа.

Как сообщал УНИАН, ранее ученые выяснили, как можно спасти выдр от вымирания.