Взвешенный и счастливый: еж с ожирением Шерман нашел новый дом в израильском зоопарке (фоторепортаж)
Теперь колючего гиганта ожидает диета.
Израильский зоопарк Рамат ган сафари стал новым домом для ежа по имени Шерман, который страдает ожирением. Фото новой жизни колючего гиганта сегодня обнародовал фотосервисе Reuters.
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Как рассказывает местное издание The Jerusalem Post, Шерман, который весит в два раза больше обычного ежа, прожил свою жизнь на улицах. За это время он пристрастился к кошачьей еде, которую оставляли неравнодушные граждане для животных на улицах, и именно поэтому набрал лишний вес.
И хотя пухлый ежик может показаться милым, для него самого лишний вес был обузой. Он с трудом ходил и был в итоге доставлен в больницу для животных, а уже после этого его направили в зоопарк.
Теперь ежика ждет диета, а сотрудники зоопарка надеются, что Шерман потеряет свои лишние килограммы и сможет жить своей полной жизнью ежа.
Как сообщал УНИАН, ранее ученые выяснили, как можно спасти выдр от вымирания.