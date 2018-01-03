Во Львове открыли первый в Украине Центр усыновления беспризорных животных

Во Львове открыли первый в Украине Центр адопции (усыновления) бездомных животных.

Как сообщают в пресс-службе ЛГС, сейчас в новые семьи пристроено 489 собак и кошек; возвращено хозяевам – 135. В общем, пристроено 69% отловленных собак и 16% доставленных жителями котов.

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В сентябре ЛКП «Лев» начал бесплатную идентификацию домашних собак электронными микрочипами. Львов получил 5 тыс. чипов для бесплатного чипирования хозяйственных собак.

В общем, в течение 2017 года в ЛКП «Лев» было доставлено 1189 животных: 829 собак и котов 360. Стерилизовано 947 животных. Для лечения хозяйственных животных в Первой коммунальной ветеринарной клинике проведено 4860 ветеринарных процедур.