В США обнаружили двух акул, которые замерзли на смерть

Двух замерзших насмерть лисьих акул нашли в США на побережье Атлантического океана.

Об инциденте сообщили в группе защитников белых акул в Атлантическом океане на Facebook.

Рыб обнаружил случайный прохожий на берегу залива Кейп-Код с Массачусетсе. Обе они оказались самцами, каждая из них достигала примерно четырех метров в длину.

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Сотрудники организации забрали образцы тканей мертвых акул на исследования. Вероятно, они погибли из-за аномальных морозов: в последнюю неделю в штате стояли двадцатиградусные морозы. Согласно открытым данным, в декабре в Массачусетсе температура не опускается ниже минус двух градусов по Цельсию.

Лисьи акулы, или морские лисицы обитают как в тропических, так и в умеренных водах. Как правило, они плавают на глубине около 500 метров в открытом море и только изредка появляются в прибрежной зоне.