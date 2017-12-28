Рождественское пополнение: в бельгийском зоопарке под присмотром видеокамер родился 100-килограммовый слоненок (видео)

В бельгийском зоопарке города Мехелен на католическое Рождество родилось 100-килограммовый слоненок. За процессом работники зоопарка могли наблюдать только с камер видеонаблюдения, ведь взрослые слоны все это время людей не подпускали к матери с малышом.

Зато животные сами все вместе принимали роды, учили малыша становиться на ноги и делать первые шаги. Ходить детеныш научился через 25 минут после рождения, говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что за последние 60 лет это лишь третье пополнение слонов в этом зверинце, хотя там царит полный матриархат – только один слон и семеро слоних, и две из них беремены.

Как сообщал УНИАН, в Таиланде во время школьных рождественских мероприятий во время парада Санта Клаусов вместе с переодетыми в костюмы школьниками и учителями прошлись три слона, которые раздавали подарки таиландским малышам и показывали различные цирковые трюки.