Обнаружен новый вид гигантских осьминогов

Гигантские осьминоги Enteroctopus dofleini, обитающие в северных районах Тихого океана, не самые крупные головоногие на Земле.

Генетический анализ, проведенный учеными, подтвердил, что на самом севере Тихого океана, в районе Аляски и Берингова моря обитает отдельный вид осьминогов, передает Naked Science, ссылаясь на журнал American Malacological Bulletin.

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Они предпочитают не только холодные, но и более глубокие воды, поэтому реже попадаются на глаза дайверам.

Из 21 экземпляра, выловленного рыбаками на Аляске и попавшего в руки ученых, около трети (шесть штук) относились к новому виду. Самой крупной из них оказалась самка массой 2,15 кг.

Пока что ученые не могут оценить даже примерную численность этих осьминогов. Вид еще не получил и названия, хотя родовое имя у него будет Enteroctopus.

Как сообщал УНИАН, ученые нашли самую глубоководную рыбу в мире и описали ее. Длина ее тела составляла 10–15 сантиметров. У них полупрозрачная кожа без заметной чешуи, сквозь нее можно различить внутренние органы.