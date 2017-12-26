Рыбак выловил огромную тупорылую беременную акулу (фото)

Рыбак из Австралии Адам Маддален поймал трехметровую беременную тупорылую акулу в реке Манинг.

Он рыбачил вместе с другом, когда неожиданно выудил ее, передает The Daily Telegraph.

"Мы забросили самые разные приманки, однако планировали ловить только маленьких рыб, чтобы поймать их и отпустить", - отметил Маддален.

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Он рассказал, что когда они вместе с другом поняли, насколько велика добыча, их охватил азарт: выуживали акулу 45 минут, затем взяли ее руками и вытащили крючок изо рта.

45 минут они выуживали акулу, затем схватили ее руками и вытащили изо рта крючок. Мужчины поняли, что перед ними лежит огромная беременная акула. После того, как они сделали несколько фотографий на память, животное отпустили.

Ранее у берегов португальского Алграве ученые выловили доисторическую акулу-монстра. У нее 300 зубов, ее длина достигает 1,5 метра.