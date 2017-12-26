На Днепропетровщине охотники расстреляли четырех краснокнижных лебедей

В селе Письмечево Днепропетровской области в минувшие выходные члены общества охотников и рыбаков расстреляли на пруду четырех лебедей, внесенных в Красную книгу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Днепропетровского облсовета, стрельбу устроили председатель ревизионной комиссии областного отделения Украинского общества охотников и рыболовов Андрей Адамов и местный лесник Петр Волошин.

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Согласно информации пресс-службы, 27 декабря в областном совете по этому поводу созывается собрание всех представителей районных организаций Украинского общества охотников и рыболовов.

Председатель Днепропетровского облсовета Глеб Прыгунов заявил, что расследование, касающееся расстрела краснокнижных птиц он берет под личный контроль.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области, по факту убийства птиц открыто уголовное производство по статье 248 (незаконная охота) УК Украины. У злоумышленников изъято охотничье оружие и удостоверения охотников.

Напомним, ранее на Сумщине жестоко расстреляли трех лебедей.