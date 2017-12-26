Во Вьетнаме медведица, которой браконьеры отрубили лапы, вновь научилась ходить

Спасенная защитниками животных медведица из Вьетнама, потерявшая в неволе передние лапы, научилась ходить. Об этом сообщается на сайте международной организации по охране животных FOUR PAWS.

Медведицу по кличке Хай Чан на протяжении 10 лет держали на специальной ферме для получения медвежьей желчи, которая используется в традиционной китайской медицине. Для этого животные помещаются в специальные экстракционные клетки, ограничивающие их подвижность, а в желчный пузырь вводится трубка, по которой желчь выводится наружу. Также возможна установка катетера для постоянного вывода желчи или формирование фистулы – отверстия на теле животного, облегчающего доступ к содержимому желчного пузыря.

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Бутылка вина, в которую помещена отрубленная лапа медведя – это один из необычных товаров, распространенных в Юго-Восточной Азии. Также в вино помещают ящериц, панголинов, кобр и других животных или их части – считается, что это полезно для здоровья. Вероятно, лапы Хай Чан были ампутированы для изготовления подобного товара.

Медведицу спасла и перевезла в заповедник северо-востоке Вьетнама организация FOUR PAWS. В течение шести недель ветеринары выхаживали животное, страдавшее также от увеличения надпочечников, стресса и истощения. Сейчас медведица чувствует себя хорошо, она научилась использовать для ходьбы культи отрубленных лап и, наконец, впервые за свою жизнь прогулялась по траве.