Новый вид пауков с необычным образом жизни назвали в честь Боба Марли

Арахнологи из Гамбургского университета и музея Квинсленда в Брисбене обнаружили и описали новый вид морских пауков, живущих в литоралях (приливно-отливной зоне), сообщает N+1. Как говорится в статье, опубликованной в Evolutionary Systematics, необычная среда обитания пауков напомнила исследователям песню Боба Марли «High tide or low tide», поэтому они назвали новый вид в честь певца, Desis bobmarleyi.

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В отличие от большинства пауков, обитающих на суше, представители рода Desis живут в океанических литоралях рядом с побережьем Австралии, островов Полинезии, Японии, Индии. Во время прилива они прячутся в раковинах морских уточек, кораллах или зарослях ламинарии, где остается немного воздуха, и плетут из паутины заглушку, которая этот воздух удерживает. По ночам во время отлива дезисы охотятся на беспозвоночных и мелкую рыбу.

Исследователи под руководством Барбары Баер нашли пауков неизвестного вида в 2009 году на мозговидном коралле Большого барьерного рифа примерно в 20 метрах от берега. Ученым повезло, так как был сильный отлив. Во время приливов эти кораллы оказывались на глубине трех метров. На коралле, где они нашли пауков, авторы статьи обнаружили и обрывки паутины, которой, по-видимому, пауки затягивали щель между полипами. Самки дезисов бобмарли оказались крупнее самцов, длина их туловища составляла девять миллиметров; длина самцов - около шести миллиметров. Пауки были красно-коричневого цвета, их ноги - оранжево-коричневого цвета и покрыты длинными темно-серыми щетинками.

Как сообщал УНИАН, недавно в Австралии прошел "дождь" из смертельно опасных пауков.