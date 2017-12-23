На Полтавщине прошел новогодний парад собак "Хатико" (фоторепортаж)

В Кременчуге (Полтавская обл.), по случаю грядущего рода Собаки, у центральной елки города прошел новогодний парад собак «Хатико».

Как сообщает корреспондент УНИАН, участие в параде приняло более 30 домашних собак и около 10 собак из городского приюта для собак. Каждая из собак была наряжена в новогодний костюм. На параде можно было встретить и собаку в наряде Деда мороза, снегурочки, снежинки и даже клоуна.

«Мы летом провели первый парад, а сейчас решили провести зимний парад собак. Жители Кременчуга с удовольствием отозвались на предложение нарядить своих питомцев, а некоторые и сами нарядились и с собаками пришли на парад. Мы видим, что кременчужане пришли не только с собаками, но и с кошками»,- рассказал организатор парада собак Геннадий Тертычный.

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Активными участниками сегодняшнего парады со своими любимицами были кременчугские журналисты Мария Долина и Лариса Гориславец, а также депутат Кременчугского горсовета, глава областной парторганизации «Радикальная партия Ляшко» Дмитрий Кавунник. Он рассказал, что не смотря на молодой возраст его собаки породы «Португальский шпиц» он уже отец 26 детей. Его дочь живет в королевской семье Бахрейна.

Работники собачьего приюта рассказали с трибуны историю собак, которые принимают участие в параде и каждая из них ищет хозяина.

Летний парад собак в Кременчуге планируется провести 2 июня 2018 года, а весной следующего года в городе планируют провести парад для кошек «Котофест», приуроченный к Всемирному дню кошек.