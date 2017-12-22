Львовские зоозащитники хитро разоблачили продавца краснокнижных ястребов (видео)
21:30, 22 декабря 2017Спасение видов
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Продавцу удалось убежать, но измученных птиц спасли.
На встречу с мужчиной, который продавал птиц в Интернете, пришли с полицией. И хоть продавцу удалось убежать, живой товар он забрать не смог. Измученных птиц со следами капканов и гематом ждет длительная реабилитация.
Как сообщал УНИАН, в октябре контрабандист пытался вывезти из Украины в ОАЭ трех краснокнижных соколов в чемодане.
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