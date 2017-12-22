В Украину привезли уникального гривистого волка из Германии (видео)
19:54, 22 декабря 2017Спасение видов
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Эти хищники родом из Аргентины и занесены в Международную Красную книгу.
Крізь снігопади та заметілі із Франкфурта-на-Майні до Миколаївського зоопарку доїхав гривастий вовк
В Николаевский зоопарк из Германии приехал гривастый волк. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Эти уникальные хищники, родом из Аргентины, находятся под угрозой исчезновения и занесены в Международную Красную книгу. Новоприбывшего волка зовут Клаус, ему два года.
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В рамках европейской программы сохранения редких видов животных Украине его передали бесплатно. В Николаеве он будет ждать свою пару.
Ранее сообщалось, что Минэкологии внесло лося в Красную книгу.
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