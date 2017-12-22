В Турции обеспокоились условиями жизни бездомных кошек и построили для них целую деревню

Деревню для котов, способную вместить 200 животных, построят в турецком иле (провинции) Чанаккале. Об этом сообщает Hurriyet.

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Поселение займет 600 квадратных метров неиспользуемой земли. Перед тем как разместить в нем бездомных животных, их обследуют в муниципальном приюте и стерилизуют. Специальный персонал будет ежедневно обеспечивать котов водой и едой.

Проект нацелен на улучшение условий жизни кошек, живущих на улицах. Желающие завести домашнего питомца смогут приехать в деревню и выбрать себе котика.