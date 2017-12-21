Береговая охрана США спасла черепаху, которая запуталась в 800 кг кокаина (видео)
14:42, 21 декабря 2017Спасение видов
892 0
Стоимость найденного - почти 53 миллиона долларов.
Береговая охрана США освободила черепаху, которая запуталась в пакетах с кокаином. Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
Читайте такжеСловацкая пожарная бригада со второй попытки вытащила изо льда олененка (видео)
Соединены веревкой мешки плавали в Тихом океане. Береговая охрана заметила, что черепаха запуталась в них и отправилась на помощь.
Тогда правоохранители и нашли в пакетах 800 килограммов кокаина. Стоимость найденного - почти 53 миллиона долларов.
Как сообщай УНИАН, в Таиланде из желудка черепахи вытащили пять килограммов монет.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter