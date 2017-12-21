Береговая охрана США спасла черепаху, которая запуталась в 800 кг кокаина (видео)

Береговая охрана США освободила черепаху, которая запуталась в пакетах с кокаином. Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Соединены веревкой мешки плавали в Тихом океане. Береговая охрана заметила, что черепаха запуталась в них и отправилась на помощь.

Тогда правоохранители и нашли в пакетах 800 килограммов кокаина. Стоимость найденного - почти 53 миллиона долларов.

Как сообщай УНИАН, в Таиланде из желудка черепахи вытащили пять килограммов монет.