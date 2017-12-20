Минэкологии внесло лося в Красную книгу

Министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак подписал приказ о внесении европейского лося в Красную книгу, который, в частности, запретит охоту на это животное на территории Украины.

Об этом министр сообщил на пресс-конференции в Киеве.

«Я подписал приказ о внесении лося европейского в Красную книгу... Приказ требует юстирования Министерством юстиции. Надеюсь на скорейшее завершение этого процесса», - сказал министр.

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По его словам, популяция европейского лося в Украине составляет около 5,5 тыс. особей.

Как сообщал УНИАН, в начале ноября этого года Национальная комиссия по вопросам Красной книги Украины проголосовала за внесение лося европейского в Красную книгу Украины.

Ранее, в начале октября этого года, министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак разрешил отстрел 160 лосей, несмотря на введенный ранее запрет на охоту на лосей в течение 25 лет.

Семерак отметил, что понимает и разделяет шквал эмоций, но "как чиновник не мог не учитывать позицию представителей охотничьей отрасли относительно угроз ее развала в случае, если сезон охоты не будет проведен вообще".

3 февраля 2017 года, в Украине вступил в силу мораторий на охоту на лосей. Согласно подписанному Семераком мораторию, охота на этих животных в течение 25 ближайших лет на территории Украины запрещена.

"Если откровенно, то с мораторием мы опоздали лет на 20-30. Сейчас, по разным подсчетам, популяция лосей в Украине насчитывает от 2 до 6 тысяч особей. Тогда как в Беларуси и Польше около 30 тысяч", - рассказывал тогда министр экологии.

Ранее украинские СМИ неоднократно сообщали о том, что браконьеры массово убивают лосей в разных регионах нашей страны. Особенно варварский случай произошел в Черниговской области, когда пострадало целое стадо животных.