Охотники снова хвастаются убийством животных: на Закарпатье убили 6 волков (фото)

В Ясинском гослесхозе в Черной Тисе на Закарпатье охотники подстрелили шестерых волков.

Об этом сообщили "Новости Закарпатья" со ссылкой на пост в Facebook одного из охотников, который сейчас удален.

Издание отмечает, что в комментариях под фото были в основном негативные отзывы.

Как сообщал УНИАН, в ноябре егеря Раховского лесного хозяйства Закарпатской области Владимир и Михаил Кабале застрелили редкую и занесенную в Красную книгу рысь. Фото в Facebook обнародовал местный житель по имени Василий Шемота. Он рассказал, что обнаружил фото на фотоаппарате, который потерял лесничий. Он также сообщил, что думает сдать фотоаппарат в полицию.

Впоследствии руководитель Закарпатского областного управления лесо-охотничьего хозяйства Валерий Мурга сообщил, что Владимира Кабаля отстранили от должности, ведется расследование инцидента.