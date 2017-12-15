Охотники снова хвастаются убийством животных: на Закарпатье убили 6 волков (фото)

17:44, 15 декабря 2017
Спасение видов
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Фото с добычей охотники выложили в Facebook, но сейчас их удалили.

Охотники убили шестерых волков на Закарпатье / фото Новости Закарпатья

В Ясинском гослесхозе в Черной Тисе на Закарпатье охотники подстрелили шестерых волков.

Об этом сообщили "Новости Закарпатья" со ссылкой на пост в Facebook одного из охотников, который сейчас удален.

Издание отмечает, что в комментариях под фото были в основном негативные отзывы.

фото Новости Закарпатья

Как сообщал УНИАН, в ноябре егеря Раховского лесного хозяйства Закарпатской области Владимир и Михаил Кабале застрелили редкую и занесенную в Красную книгу рысь. Фото в Facebook обнародовал местный житель по имени Василий Шемота. Он рассказал, что обнаружил фото на фотоаппарате, который потерял лесничий. Он также сообщил, что думает сдать фотоаппарат в полицию.

фото Новости Закарпатья

Впоследствии руководитель Закарпатского областного управления лесо-охотничьего хозяйства Валерий Мурга сообщил, что Владимира Кабаля  отстранили от должности, ведется расследование инцидента.

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Теги: #Закарпатье#убийство животных#охотники