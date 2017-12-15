После реконструкции в Харьковском зоопарке откроют океанариум

Животных передадут в Харьков бесплатно в рамках программы Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАЗА). Среди новых обитателей будут жирафы, пингвины и белые медведи. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Харькова.

Читайте такжеРивненский зоопарк показал, как его питомцы встретили настоящую зиму (фоторепортаж)"Харьков является кандидатом в Европейскую ассоциацию зоопарков и аквариумов. У нас есть договоренность, что ЕАЗА отдаст животных бесплатно, если мы создадим для них условия, соответствующие их требованиям", - отмечается в сообщении.

Вход в обновленный зоопарк для посетителей будет бесплатным, а в океанариум, который там построят - платным.

В настоящее время в Харьковском зоопарке идет реконструкция и обновление коллекции животных. В новой концепции зоопарка особое место занимает сохранение и размножение редких и исчезающих животных.