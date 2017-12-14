Американский фермер вывел новый вид коров величиной с собаку

Фермер из американского штата Айова занялся разведением карликовых коров, которых можно держать дома в качестве питомца. Об этом сообщает издание Metro.

46-летний фермер Дастин Пиллард много лет работал над выведением миниатюрных коров. При помощи селекции ему удалось уменьшить их размер в два раза. Высота животных, которых он разводит, не превышает 90 сантиметров. Он утверждает, что несмотря на это, его коровы совершенно здоровы.

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«У многих из них есть индивидуальность, как у собак, — рассказывает он. — Они обожают угощения и любят гулять. Бегают вокруг, как собаки, ладят с людьми, спокойны и общительны. Еще им нравится внимание. Очень трудно не влюбиться в мини-теленка ростом до колена».

Фермер продает миниатюрных коров любителям домашних животных, которые планируют держать их дома, как собак или кошек.