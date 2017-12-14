В Одессе запретили отлов бездомных котов

Одесский городской совет утвердил меры по защите котов от жестокого обращения в городе. Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение депутаты горсовета приняли сегодня на сессии.

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Согласно решению, в Одессе теперь запрещен отлов бездомных котов на территории города. Исключение - необходимость мер при регулировании численности бездомных кошек в городе путем биостерилизации, для вакцинации и (или) для переустройства их к новым владельцам с привлечением представителей общественных объединений, которые официально занимаются защитой животных от жестокого обращения.

Также исключением являются обстоятельства, создающие угрозу жизни, здоровью и безопасности людей с целью карантина для подтверждения или опровержения антропозооносних заболеваний. Но при этом необходимо наличие письменной справки от ветеринарного врача.

Согласно решению горсовета, ответственным лицам управляющих компаний, уполномоченных обеспечивать соблюдение норм эксплуатации подвальных, амбарных помещений и чердаков, необходимо предотвращать непреднамеренную или нарочитую изоляцию котов. В частности, речь о закрывании или замуровывании в этих помещениях животных, что в городе носит массовый характер. В результате часто кошки не могли выйти наружу и погибали, если общественники не успевали вмешаться в ситуацию.

Департаменту экологии и развития рекреационных зон горсовета поручено обеспечить регулирование численности кошек в Одессе путем биостерилизации с их обязательной вакцинацией и соответствующей визуальной идентификацией за счет внебюджетных средств и средств, предусмотренных в городском бюджете на соответствующий год.

Руководству предприятий, учреждений и организаций рекомендовано обращаться в вышеназванный департамент за содействием в стерилизации и идентификации бездомных кошек.

«Совместно с представителями общественных объединений, уставной целью которых является защите животных от жестокого обращения, разработать механизм реализации этого решение путем внедрения института опекунства», - сказано в утвержденном решении.