В Киеве построят центр защиты животных и пункты передержки безнадзорных собак и кошек

В Киеве построят центр защиты животных европейского образца и пункты передержки бездомных собак и кошек.

Читайте такжеВ Киеве официально запретили вылов бездомных котовКак передает корреспондент УНИАН, такие меры предусмотрены целевой трехлетней Программой контроля за содержанием домашних животных и регулирования численности бездомных животных гуманными методами. Решение об утверждении программы поддержали сегодня на заседании сессии Киевсовета 76 из 81 зарегистрированного в зале депутата.

Согласно программе, в Киеве, в частности, начнут строительство городского Центра защиты животных европейского образца и пунктов их временной передержки. Основная задача деятельности центра - не столько содержание животных, как построение системы адаптации. Речь идет об устройстве бездомных в семьи киевлян.

На реализацию программы будет направлено 192 млн грн в течение трех лет. Всего расходов - 103 млн грн - предусмотрено на 2018 год, поскольку именно со следующего года планируется строительство Центра защиты животных.

В рамках программы предполагается внедрить концепцию «Культурный выгул животных в городе», усовершенствовать систему контроля за выполнением правил содержания домашних животных, продолжить работу по стерилизации бездомных кошек и собак и возвращении их в места отлова, под надзор попечителей.

Отдельным пунктом программы предусмотрена просветительская работа по предотвращению жестокого обращения с животными. Планируется проводить информационно-образовательные кампании в школах о гуманном отношении к животным.

Как отмечают в Киевсовете, подобная городская программа действовала в столице с 2012 по 2016 годы. За этот период было стерилизовано около 40 тысяч бездомных животных, также осуществлялся их вылов, вакцинация и устройство к новым владельцам.