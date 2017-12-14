Словацкая пожарная бригада со второй попытки вытащила изо льда олененка (видео)

15:49, 14 декабря 2017
Спасение видов
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Животное вытащили и отпустили в поле.

Словацкая пожарная бригада со второй попытки вытащила изо льда олененка. Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Сначала, вооружившись веревками и лестницей, спасатель пополз к животному на середину замерзшего озера. Олененка схватили и уже доставили на берег, как вдруг он вырвался и снова побежал на лед.

Поэтому все пришлось повторять снова. Второй дубль спасательной операции оказался более успешным – животное вытащили и отпустили в поле.

Как сообщал УНИАН, в Дубае полицейские спасли тонущую в море кошку.

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Теги: #спасение олененка#Словакия олененок