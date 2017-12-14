Зоозащитники настаивают на полном запрете содержания медведей на притравливающих станциях и в ресторанах

Зоозащитники настаивают на полном запрете содержания медведей на охотничьих притравливающих станциях, в ресторанах и гостиницах.

Об этом они заявили на пресс-конференции в УНИАН.

Как отметила координатор проектов фонда «Четыре лапы» Марина Шквыря, бурый медведь занесен в Красную книгу Украины.

«Это исчезающий вид. По нашим данным, его меньше 200 (особей - УНИАН) на весь Карпатский регион», - сказала она и подчеркнула, что примерно столько же медведей содержатся в неволе, в абсолютно неадекватных условиях.

Шквыря пояснила, что речь идет о содержании медведей в гостиничных комплексах, ресторанах или маленьких зверинцах при предприятиях.

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«Это грязный пол, маленькая площадь, на которой медведь совершенно не может реализовать естественное поведение. Он часто может только сидеть или ходить по маленькому кругу, очень часто не может полностью встать на задние лапы, комфортно лечь», - подчеркнула представитель фонда.

Также, добавила она, в таких местах не бывает необходимых для животного водоемов, а «в лучшем случае - ванны с грязной водой».

«Там есть ржавые грязные решетки, о которые он обычно ломает зубы. Кормят его, как правило, помоями, кашами, дают алкоголь, сладости, испорченные продукты. То есть, совсем не то, что медведь должен есть в природе, и вообще не то, что он должен есть в соответствии со своими биологическими потребностями», - сказала Шквыря.

Она подчеркнула, что медведь должен плавать, бегать и лазить по деревьям.

«Он точно не должен сидеть, качаясь, вцепившись в решетку, на грязном, загаженном экскрементами полу, и развлекать туристов», - отметила эксперт.

Как следствие, добавила Шквыря, у спасенных медведей обнаруживают повреждения внутренних органов, испорченные суставы, зубы, болезни зрения и плохую шерсть, старые переломы, проблемы с желудочно-кишечным трактом. Также эти животные имеют значительные психические проблемы, из-за чего их уже нельзя вернуть в природные условия.

Кроме того, Шквыря напомнила о содержании медведей в передвижных цирках, когда животным приходится жить в маленьких транспортировочных клетках, а также об использовании их на притравливающих (контрольно-испытательных) станциях.

В свою очередь заместитель директора ООО «Медвежий приют – Домажир» Тарас Бойко отметил, что их убежище во Львовской области было открыто с целью спасения медведей, в первую очередь, с притравливающих станций, на которых охотничьих собак натравливают на медведей или других животных для развития навыков охоты.

«В 2015 году использование медведей на притравливающих охотничьих станциях было запрещено. Но до сих пор медведи содержатся на таких станциях», - сказал он.

Бойко отметил, что в приюте созданы все условия для медведей, которым нужно спасение. Он добавил, что приют можно посещать вместе с детьми.

Заместитель директора приюта добавил, что они поддерживают зарегистрированный в парламенте законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (об имплементации положений некоторых международных соглашений и директив ЕС в сфере охраны животного и растительного мира)» (№6598), которым, среди прочего, предлагается запретить содержание медведей на притравливающих станциях.

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Бойко также высказался за запрет содержание медведей при ресторанах.

В свою очередь директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко отметил, что законопроектом №6598 предусмотрено внесение в восемь законов более 40 поправок.

Он отметил, что, несмотря на запрет использования медведей на притравливающих станциях, животных продолжают травить.

«Это существует потому, что нет корреляции между действующим законом о защите животных от жестокого обращения и административным кодексом. То есть, нет прямой нормы. В законе сказано: нельзя травить медведей и волков, а в административном кодексе нет ссылки, что будет за то, если люди будут травить», - пояснил Борейко.

Так, главной целью законопроекта, пояснил он, является внесение дополнений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, чтобы и Национальная полиция, и экологическая инспекция могли штрафовать за нарушение статей закона.

Кроме того, речь идет о полном запрете на содержание крупных животных в ресторанах, гостиницах, на бензозаправках и в других подобных местах. Среди прочего, законопроектом предусмотрено увеличить суммы штрафов за нарушение законодательства о защите животных.

«Если это будет проходить как уголовное нарушение, так это уже будет не просто ограничение свободы, как раньше было, а будет лишение свободы до 3 лет», - сказал Борейко и добавил, что речь идет, в частности, о травле животных.

Законопроектом также планируется ввести ограничения на использование ряда видов животных на притравливающих станциях, а при принятии его во втором чтении - запретить такое явление вообще.

Борейко надеется на принятие этого проекта закона в первом чтении уже в начале 2018 года.