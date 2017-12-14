Во Флориде после четырех месяцев лечения на волю отпустили ламантина (видео)

В США после четырех месяцев лечения и реабилитации на волю отпустили самку ламантина, которая пострадала во время столкновения с кораблем, говорится в сюжете ТСН.

Самку ламантина, которых еще называют морскими коровами, защитники природы взяли под опеку после того, как она попала под корабль.Тогда от удара у нее обнаружили несколько сломанных ребер и разрыв легких.

После четырех месяцев лечения и реабилитации ламантин чувствует себя хорошо, весит уже более 4 тонн и может самостоятельно о себе позаботиться, уверяют ветеринары.

Отметим, это уже не первый спасение ламантинов во Флориде. Летом этого года местные спасатели вернули в воду ламантинов, которые застряли на берегу после сильного шторма и не смогли выбраться самостоятельно.

Американский ламантин живет у атлантических берегов Американского континента - от Флориды (США) до лагуны Мансанарас (Бразилия). Встречается в Карибском бассейне, у берегов Колумбии, Венесуэлы, Гвианы.

Вид считается уязвимым, поэтому нуждается в защите.