Просто так, ради забавы: в Одесской области застрелили краснокнижного сокола (фото)

В Татарбунарском районе Одесской области браконьеры застрелили сокола, занесенного в Красную книгу Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Facebook сообщил черкасский орнитолог Максим Гаврилюк.

По его словам, в июне специалисты надели два передатчика на соколов-балабанов (Falco cherrug) в Одесской области для изучения миграции этих редких птиц. Он отмечает, что на это было потрачено много физических и материальных ресурсов.

По словам Гаврилюка, одна из птиц в октябре улетела на юг и сейчас зиму проводит в африканской Республике Чад, другая – до недавнего времени оставалась в Одесской области.

«Очень важно было узнать, где он проведет зиму. Не судьба... На днях он был убит охотниками-браконьерами возле села Нерушай. Убитая птица занесена в Красную книгу Украины и многие международные природоохранные документы. Убита просто так, ради забавы ... Бессмыслица. Дикость. Каменный век», - акцентировал Гаврилюк.

Специалист также обнародовал фотоснимки с застреленной птицей. На соколе – упомянутый передатчик, благодаря которому отслеживали передвижение пернатого.

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«Конец одной светлой истории», - написал Гаврилюк.

Заместитель директора, главный естествоиспытатель национального природного парка «Тузловские лиманы» Ирина Выхристюк отметила, что Татарбунарское общество охотников и рыболовов «должно быть ликвидировано».

«Там только торгуют отстрелочными карточками. Лицам с оружием не предоставляется никакой информации, не говоря об обучении... Лица с оружием и отстрелочными карточками этого общества регулярно нарушают закон, охотясь в пределах национального парка и Дунайского заповедника!», - подчеркнула Выхристюк.

Она утверждает, что так называемые «охотники» морально деградировали, по району перемещаются с оружием, якобы стреляют даже в селах, а в птицах видят только живые мишени.