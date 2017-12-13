Первый за 10 лет: зоопарк в Сингапуре показал двухмесячного птенца королевского пингвина, рожденного в неволе (фоторепортаж)

В Сингапурском зоопарке показали двухмесячного птенца королевского пингвина по имени Мару, который вылупился у них впервые за 10 лет, сообщает Reuters.

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При этом в вольере птицы обустроили специальную тематическую рождественскую экспозицию.

Сейчас птенец содержится еще отдельно от других пингвинов, впрочем он уже может видеть сородичей и даже общаться с ними через стеклянную перегородку.

Отметим, королевские пингвины трудно размножаются в неволе, поэтому появление на свет в зоопарках каждого такого птенца считается большим успехом.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году королевский пингвин Нильс Улаф стал бригадным генералом Королевской гвардии Норвегии.