Первый за 10 лет: зоопарк в Сингапуре показал двухмесячного птенца королевского пингвина, рожденного в неволе (фоторепортаж)
Королевские пингвины плохо размножаются в неволе, поэтому появление на свет в зоопарках каждого такого птенца считается большим успехом.
В Сингапурском зоопарке показали двухмесячного птенца королевского пингвина по имени Мару, который вылупился у них впервые за 10 лет, сообщает Reuters.
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При этом в вольере птицы обустроили специальную тематическую рождественскую экспозицию.
Сейчас птенец содержится еще отдельно от других пингвинов, впрочем он уже может видеть сородичей и даже общаться с ними через стеклянную перегородку.
Отметим, королевские пингвины трудно размножаются в неволе, поэтому появление на свет в зоопарках каждого такого птенца считается большим успехом.
Как сообщал УНИАН, в прошлом году королевский пингвин Нильс Улаф стал бригадным генералом Королевской гвардии Норвегии.