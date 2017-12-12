Ученые выяснили, как можно спасти выдр от вымирания (видео)
18:07, 12 декабря 2017Спасение видов
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Ученые выяснили, что некоторые выдры способны наблюдать за другими и повторять их действия, чтобы получить пищу.
Британские ученые сделали открытие, которое может спасти выдр от вымирания.Об этом говорится в сюжете ТСН.
Ученые выяснили, что некоторые выдры способны наблюдать за другими и повторять их действия, чтобы получить пищу. Мало того, маленькие детеныши выдры оказались в шесть раз более способными, чем их родители.
Именно способность индийских выдр копировать друг друга ученые хотят исследовать и развить.
Как сообщал УНИАН, ранее в калифорнийском зоопарке миру показали редких малышей восточной выдры.
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