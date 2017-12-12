Ученые выяснили, как можно спасти выдр от вымирания (видео)

Британские ученые сделали открытие, которое может спасти выдр от вымирания.Об этом говорится в сюжете ТСН.

Ученые выяснили, что некоторые выдры способны наблюдать за другими и повторять их действия, чтобы получить пищу. Мало того, маленькие детеныши выдры оказались в шесть раз более способными, чем их родители.

Именно способность индийских выдр копировать друг друга ученые хотят исследовать и развить.

Как сообщал УНИАН, ранее в калифорнийском зоопарке миру показали редких малышей восточной выдры.