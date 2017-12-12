В США убит гигантский питон (видео)

Sssssseventeen Feet!



Python hunter Jason Leon set a record for the SFWMD Python Elimination Program with this 17-foot-1-inch Burmese python that he brought to the District's Homestead Field Station today. pic.twitter.com/p6iNnTex6H — South Florida Water Management District (@SFWMD) December 4, 2017

Во Флориде змеелов Джейсон Леон убил самку темного тигрового питона рекордной длины.

В длину пресмыкающееся достигало 5,1 метра, весило около 60 кг. Это самая крупная змея, которую добыли участники программы истребления питонов в Южной Флориде, передает The Independent.

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"Эта змея могла запросто убить взрослого мужчину. Если бы она была сейчас жива, то, вероятно, понадобились бы три человека, чтобы с ней справиться", - заявил Леон.

Ранее в таиландском городе Краби сняли видео схватки королевской кобры и питона, которая длилась около трех часов. Поединок произошел между 5-метровой королевской коброй и 1,5-метровым питоном, победителем в котором оказалась более крупная змея.