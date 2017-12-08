На Буковине браконьеры, охотясь на животных, обстреляли автомобиль (видео)

Правоохранители задержали группу браконьеров. Мужчины незаконно охотились давно, но в поле зрения полиции попали, только когда женщина заявила об обстрелянном автомобиле, сообщает ТСН.

Правоохранители пришли с обыском к одному из подозреваемых. У него дома нашли сотни патронов и целый склад дичи.

Как сообщал УНИАН, за отстрел краснокнижных животных в Карпатском заповеднике служащих госохраны уволили с работы.