На Буковине браконьеры, охотясь на животных, обстреляли автомобиль (видео)
21:15, 08 декабря 2017Спасение видов
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Сотни патронов и целый склад дичи дома у подозреваемого не оставили сомнений в его причастности к незаконной деятельности.
Правоохранители задержали группу браконьеров. Мужчины незаконно охотились давно, но в поле зрения полиции попали, только когда женщина заявила об обстрелянном автомобиле, сообщает ТСН.
Правоохранители пришли с обыском к одному из подозреваемых. У него дома нашли сотни патронов и целый склад дичи.
Как сообщал УНИАН, за отстрел краснокнижных животных в Карпатском заповеднике служащих госохраны уволили с работы.
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