Момент чуда: удалось снять на видео рождение белого медвежонка (видео)
19:58, 08 декабря 2017Спасение видов
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Роды у медведицы в Берлинском зоопарке начались ночью, и на кадрах с камеры слежения можно увидеть появление малыша.
Работникам Берлинского зоопарка удалось снять на видео рождение белого медвежонка. Роды начались ночью, и на кадрах с камеры слежения можно увидеть появление малыша, сообщает ТСН.
В зоопарке говорят, что детей было двое, но другой родился без шансов выжить. Первые дни после появления на свет для белых медведей критически важны, от них зависит, выживет ли животное.
Как сообщал УНИАН, недавно публику американского зоопарка познакомили с новорожденным азиатским выдренком.
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