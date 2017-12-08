На Харьковщине появилась новая природоохранная зона

Заказник (природная территория, которая частично находится под охраной) "Синичинский" создали в Изюмском районе. Также на его территории сохранились 11 видов растений, занесенных в Красную книгу Украины, 33 вида растений и 48 видов животных - из Красного списка Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА.

Читайте такжеРаботников заповедника в Карпатах подозревают в охоте на краснокнижных животныхРешение о создании заказника подготовил Департамент экологии и природных ресурсов ОГА. 7 декабря его утвердили депутаты областного совета в ходе очередной сессии.

"Ориентировочная площадь заказника - 285,6 га, - сообщили в департаменте экологии. - Целью его создания является сохранение в естественном состоянии типичного пойменного водно-болотного комплекса. На территории ландшафтного заказника "Синичинский" расположены пойменные леса, высокотравные и осоковые болота, представлены остатки лесов 90 - 120-летнего возраста (дуб, ясень), фрагменты меловых и песчаных степей".

По состоянию на 1 декабря 2017 года в природно-заповедном фонде Харьковской области насчитывалось 242 территории и объекта общей площадью 74151,34 га.