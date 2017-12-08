В Дубае полицейские спасли тонущую в море кошку (видео)

Подполковник Али Абдулла Аль Накби, директор Департамента морской спасательной службы полиции Дубая, рассказал, что один из его сотрудников находился рядом с отелем Hyatt Regency, когда услышал кошачьи крики. Приглядевшись, он увидел, что животное тонет в море, сообщают Русские Эмираты.

Читайте такжеВ Дубае создают мобильный приют для пострадавших животныхПолицейский позвонил в командный центр и предупредил своих коллег, а сам бросился в воду. Он схватил кошку одной рукой, а другой старался доплыть до безопасного места.

Тем временем коллеги полицейского спешили на место происшествия. Они накрыли испуганное животное одеялом, высушили его, а после отпустили.

«Полиция Дубая оказывает помощь любому, кто нуждается в спасении - будь то человек или животное. Кошка нуждалась в помощи, и мы отреагировали в кратчайшие сроки, чтобы спасти ее жизнь», - сказал лейтенант Аль Накби.