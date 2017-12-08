Известную защитницу животных Памелу Андерсон заметили в шубе российского производства (фото)

Памелу Андерсон встретили в шубе на улицах Лондона. Памела успела утеплиться к декабрьским холодам и накинула на себя шубу. Зная о долгом сотрудничестве звезды с организацией, занимающейся вопросами защиты животных и окружающей среды PETA, журналисты поинтересовались, что за мех использован для пошива изделия небесно-голубого цвета.

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Как оказалось, эта шуба сделана из искусственного эко-меха российскими мастерами за 400 долларов. Памела Андерсон стала лицом целой коллекции шуб российской марки, которая работает только с искусственным мехом, имитируя норку, волка, ламу и каракуль, пишет jetsetter.ua.

Накануне Андерсон в открытом письме просила читателей сделать выбор в пользу искусственных материалов: «Мы все готовим какие-то планы и обещания на Новый год. Может, пришло время отказаться от натурального меха? Это будет самым верным и самым «трендовым» решением».