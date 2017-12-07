Сезон спасения лебедей открыт: винницкие спасатели вытащили из ледяной воды молодую птицу (фото, видео)

В Виннице спасатели вытащили из ледяной воды молодого лебедя, который не смог улететь в теплые края, сообщили в пресс-службе областного ГСЧС.

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Сообщается, что 6 декабря в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на Вишенском озере в г. Виннице в ледяной воде находится молодой лебедь. К месту вызова был направлен дежурный караул Государственной пожарно-спасательной части №1 областного центра.

Винничане, которые находились возле водоема и длительное время подкармливали птицу, сообщили спасателям, что уже несколько дней лебедь не поднимается с места и нуждается в ветеринарной помощи. Бойцам ГСЧС понадобилось почти два часа для того, чтобы поймать и изъять птицу из воды.

Также сообщается, что сейчас молодой лебедь передан в частный зоодворик, где он будет находиться под наблюдением ветврача.

Как сообщал УНИАН, на паромную переправу Черноморская начали слетаться лебеди, которые зимуют там 30 лет.