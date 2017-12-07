Сезон спасения лебедей открыт: винницкие спасатели вытащили из ледяной воды молодую птицу (фото, видео)

18:24, 07 декабря 2017
Спасение видов
175 0

Бойцам ГСЧС понадобилось почти два часа для того, чтобы вытащить птицу из воды.

В Виннице спасатели вытащили из ледяной воды молодого лебедя, который не смог улететь в теплые края, сообщили в пресс-службе областного ГСЧС.

Читайте такжеНа Кировоградщине загрустил спасенный селянами лебедь (видео)

Сообщается, что 6 декабря в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на Вишенском озере в г. Виннице в ледяной воде находится молодой лебедь. К месту вызова был направлен дежурный караул Государственной пожарно-спасательной части №1 областного центра.

Винничане, которые находились возле водоема и длительное время подкармливали птицу, сообщили спасателям, что уже несколько дней лебедь не поднимается с места и нуждается в ветеринарной помощи. Бойцам ГСЧС понадобилось почти два часа для того, чтобы поймать и изъять птицу из воды.

Также сообщается, что сейчас молодой лебедь передан в частный зоодворик, где он будет находиться под наблюдением ветврача.

Как сообщал УНИАН, на паромную переправу Черноморская начали слетаться лебеди, которые зимуют там 30 лет.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter