На Тернопольщине передвижной цирк из Грузии оставил на произвол судьбы верблюда (фото)

На Тернопольщине странствующий цирк оставил на произвол судьбы верблюда. Об этом на своей странице в Фейсбуке под обнародоанным фото написал активист UAnimals Александр Тодорчук.

«В Хоросткове Тернопольской области, странствующий цирк выбросил верблюда! Вам не послышалось. Работники шапито собрали вещи и уехали, а животное просто оставили посреди местного стадиона. «Перезимовать»», – написал Тодорчук.

По его данным, цирк приехал из Грузии.

«Готовятся депутатские запросы. Если это правда, то в Украине еще и в очередной раз наплевали на закон. Всем по барабану: от Минкульта к Минэко. Зато в парламент планируют вносить правки, которые вернут шапито в правовое поле», – отметил автор статьи.

Как сообщал УНИАН, в начале ноября в Киеве запретили размещение передвижных цирков с животными.