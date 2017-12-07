На Тернопольщине передвижной цирк из Грузии оставил на произвол судьбы верблюда (фото)
Активист отмечает, что цирк приехал из Грузии.
На Тернопольщине странствующий цирк оставил на произвол судьбы верблюда. Об этом на своей странице в Фейсбуке под обнародоанным фото написал активист UAnimals Александр Тодорчук.
«В Хоросткове Тернопольской области, странствующий цирк выбросил верблюда! Вам не послышалось. Работники шапито собрали вещи и уехали, а животное просто оставили посреди местного стадиона. «Перезимовать»», – написал Тодорчук.
По его данным, цирк приехал из Грузии.
«Готовятся депутатские запросы. Если это правда, то в Украине еще и в очередной раз наплевали на закон. Всем по барабану: от Минкульта к Минэко. Зато в парламент планируют вносить правки, которые вернут шапито в правовое поле», – отметил автор статьи.
Как сообщал УНИАН, в начале ноября в Киеве запретили размещение передвижных цирков с животными.