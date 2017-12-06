Птичья бухта: на паромную переправу Черноморска начали слетаться лебеди, зимующие там 30 лет (видео)

На паромную переправу в Черноморске под Одессой начали слетаться лебеди, которые зимуют там уже несколько десятков лет, когда местные жители не дали им замерзнуть во время ранних и внезапных морозов. Там вода дольше не замерзает, а, главное, достаточно еды - как природной, так и принесенной людьми, говорится в сюжете ТСН.

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Сообщается, что это место уже давно называют "птичья бухта". В сильные морозы здесь собирается огромное количество мелких водоплавающих птиц и несколько сотен величественных лебедей.

Сейчас в бухту лебеди только начинают слетаться. Люди, которые их подкармливают, уже запросто отличают взрослых птиц и молодых с серыми перьями на крыльях.

Впервые лебеди здесь массово остались зимовати около 30 лет назад. Тогда резко ударили морозы и птицы не успели улететь из замерзшего залива.

Местные вспоминают, что тогда лебедей спасал все город: привозили картон из магазинов и еду из столовых. После этого птицы начали возвращаться каждый год. Некоторых птиц даже окольцевали, и говорят, что был такой лебедь, который 20 лет возвращался на это место.

С тех пор люди подкармливают птиц каждую зиму. Впрочем, орнитологи просят кормить их зерном или комбикормом, а не хлебом, потому что из-за этого у птиц бывают проблемы с пищеварением - в прошлом году по этой причине даже погибли несколько лебедей.

В сильные морозы птицам также помогают и местные предприятия - подвозят зерно и разбивают лед.

И местные, и туристы считают "птичью бухту" одним из самых красивых мест Черноморска для фото и прогулок.

Как сообщал УНИАН, на Кировоградщине загрустил спасенный селянами лебедь.