За отстрел краснокнижных животных в Карпатском заповеднике служащих госохраны уволили с работы

Работников Карпатского биосферного заповедника, которых подозревали в незаконной охоте, уволили с работы. Об этом сообщает министерство экологии и природных ресурсов Украины.

3 ноября 2017 года на территории Карпатского биосферного заповедника был выявлен факт незаконной охоты, в частности, найдены останки оленя благородного и мясо медведя бурого, а также найдены орудия охоты.

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Ущерб причиненный вследствие незаконной добычи оленя благородного, был оценен в 16500 гривен. Однако сейчас продолжается экспертиза останков и в случае подтверждения факта незаконной охоты на бурого медведя размерущерба будет рассчитан дополнительно.

Особенностью ситуации стало то, что в незаконной охоте под подозрением оказались сотрудники службы государственной охраны Карпатского биосферного заповедника, а именно инспектор Шемота Н.В. и мастер по охране природы Сухан В.В.

По факту незаконной охоты правоохранительными органами открыто уголовное производство и проведено служебное расследование в Карпатском биосферном заповеднике. На время его проведения пятерых работников заповедника отстранен от работы.

Кроме того, по результатам вышеуказанного служебного расследования двух работников заповедника, которых подозревали в незаконной охоте, уволили с работы за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, еще трем объявлены выговоры.

Материалы служебного расследования переданы в правоохранительные органы для приобщения к материалам уголовного производства.

Как сообщалось ранее, злоумышленников случайно выследили работники Устерицького лесничества, которое граничит с заповедником, и пытались задержать, однако те скрылись. Лесники говорят, что медведю было не больше 5 лет: "У нас в народе говорят за него "проказник". Он отошел от мамы, она уже с другими малыми. А он еще бегает за ней. Молодой, перспективный".

Как сообщал УНИАН, в июне директора Карпатского биосферного заповедника задержали на взятке в 1500 долларов.